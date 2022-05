"Żona Miami" Aneta Glam dogryza polskiej influencerce i nazywa ją IDIOTKĄ: "Najpierw zajrzyj do wnętrza serca, A NIE PORTFELA!"

Gosc 13 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Zacznijmy od tego , ze to nie maz Anety tylko partner i tez sporo starszy od niej. Poza tym niech sobie przypomni na co ona poleciala. Teraz to moze pisac farmazony o uczuciu ale na poczatku liczyl sie pirtfel. I na koniec , zobaczymy jak Aneta bedzie plakac jak kolo jej bardzo starszawego partnera zakreci sie mlodsza , z biustem nie siegajacym niemal do pasa dziewczyny.