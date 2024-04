Żona Wiplera była zamieszana w finansową aferę, a ukochana Bocheńskiego działa w polityce. Oto drugie połówki kandydatów na prezydenta Warszawy (ZDJĘCIA)

Najbliższa niedziela dostarczy nam gorących politycznych emocji. To właśnie wtedy poznamy nazwiska wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z najwyższą liczbą uzyskanych głosów, którzy dowiedzą się o swoim wielkim sukcesie lub konieczności uzbrojenia się w cierpliwość do drugiej tury wyborów samorządowych. Dla codziennych bohaterów Pudelka oczywiście będzie to okazja do zaprezentowania obywatelskiej postawy oraz... modnych stylizacji.