Żony polityków, które WYSZŁY Z CIENIA swoich mężów: Marianna Schreiber, Joanna Krochmalska, Małgorzata Trzaskowska... (ZDJĘCIA)

Zaginął kotek 02.09 w Piasecznie. Wabi się grafii, lat 4, kolor szary grafitowy. W wolnych chwilach lubił chodzić po mieście, no i niestety tym razem nie wrócił. Jeśli ktoś z was jest z Piaseczna i wie cos o kotku którego szukam, to dajcie znać. Może ktoś coś widział, może ktoś coś wie...😔