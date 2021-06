Zuzanna Pactwa wyznaje miłość Jarosławowi Bieniukowi i pokazuje romantyczne zdjęcie z ukochanym! (FOTO)

Uczucie łączące "nie-światowej sławy modelkę" Zuzannę Pactwę i Jarosława Bieniuka wciąż kwitnie. O ich związku pierwsi napisaliśmy w sierpniu zeszłego roku. Od tego czasu urocza para wielokrotnie została "przyłapana" przez paparazzi na wspólnych, romantycznych wypadach. Zakochany po uszy Jarosław nie ma też oporów, by namiętnie całować ukochaną w obecności fotoreporterów. Co prawda Zuzia i Jarek nie pojawili się jeszcze razem na czerwonym dywanie, ale to chyba tylko kwestia czasu.