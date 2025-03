Zwyczajny dzień Katarzyny Warnke: Oddała luksusowe torebki do renowacji i ruszyła na wino. Taka to pożyje?

Wy celebryci, dla pieniedzy, dla zainteresowania sprzedaliscie swoja prywatnosci i spokoj. Komwntarze hejterskie sa skandaliczne, owszem. Nie bronie ich. Ale wy wszystko nazywacie hejtem - kazda, nawet konstruktywna krytyke czy demaskowanie waszych klamstw. Mamy w swiecie coraz wieksze dysproporcje. Chwalicie sie pieniedzmi, klujecie po oczach kolejnymi nieruchomosciami. Mnie to nie rusza. Nie obserwuje zadnych celebrytow. Ale ja mam uprzywilejowana sytuacje wiec wam nie zazdroszcze. Mam zdrowie, pieniadze, i prywatnosc. Tylko ze sa cale masy ludzkie ktore tego nie maja. I oni zaczynaja dostrzegac tego ze kompletnym przypadkiem macie duzo wiecej. Czesto na oszustwach. A oni ledwie wiaza koniec z koncem - czesto nie dlatego, ze nie chca czy nie maja zdolnosci lub nie sa pracowici. Ale dlatego, ze zyjemy w czasach post kapitalizmu gdzie 1% najbogatyszych ma wszystko a calej reszcie powoli jest coraz trudniej. To ta niesprawiedliwosc sprawia, ze ludzie nie moga wam wybaczyc klamst, sztucznosci i tego ze na ludzkiej naiwnosci zarabiacie chore pieniadze. I ja na poziomie ludzkim to rozumiem. Nie tlumacze, ale musicie sie z tym liczyc. Ps. Ludzie nie traćcie czasu na obserwowanie ludzi ktorzy zarabiaja na waszej uwadze. Weszlam tutaj tylko po to zeby wam to napisac.