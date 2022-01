Zwyczajny dzień Warnke i Stramowskiego: Katarzyna z tobołkiem, Piotr z dzieckiem na rękach (ZDJĘCIA)

Karol 38 min. temu zgłoś do moderacji 18 21 Odpowiedz

Ona wyglada i tak duzo lepiej niz moja 30-letnia zona, ktora nie rodzila. Prawie 2 lata siedzi na pracy zdalnej i przez ten czas juz przestala przypominac siebie. Ciągle w wyciagnietych drechach i swetrach, bez makijażu z tlusttmi wlosami, przywalila z 15 kilo. Czasem nawet obiaduu nie chce sie jej robic. Jak jej mowie ze mogla by sie wziac za siebie to mowi ze nie ma motywacji, ze i tak ciagle jest w tym wiezieniu, ja jej na to to sie zwolnij i poszukaj pracy gdzie nie siedzialabys w domu to nie bo gdzie ja tyle zarobie. Takie zamkniete kolo a ja juz patrzec na nia nie moge, nawet juz spac ze mna nie chce,nie mowie juz o dziecku, nie chce o tym slyszec bo ona nie gotowa i nie poradzi sobie i wtedy juz w ogole bedzie uwieziona. Nie wien czy rozwodu nie wziac bo mam dosc. Ja pracuje, po pracy trenuje, cos robie ze soba, a ona nic, najlepiej lezec caly dzien. Kiedys byla inna, mam juz dosc tej pandemi