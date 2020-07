"Żywy Ken" prezentuje warte prawie 150 TYSIĘCY ZŁOTYCH POŚLADKI (ZDJĘCIA)

noki 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Ludzkosc co jakiś czas ma reset w postaci wojny Ona jest straszna ale oczyszcza z szajby w jaką wpadają ludzie TO JEST EWIDENTNY PRZYKŁAD CHOROBY PSYCHICZNEJ !!! I nie jest tu mowa o wolności ,kolorowym człowieku czy jakimś szczesciu To ciagly brak akceptacji swojej osoby (sylwetki ,wyglądu) NA SAMYM KOŃCU JEST DESTRUKCJA