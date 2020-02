14. Urodziny Pudelka: Wyniki konkursu

Z okazji tegorocznych 14. urodzin Pudelka zaprosiliśmy Was, drodzy czytelnicy, nie tylko do szalonej zabawy w warszawskim klubie SEN, lecz również do najbardziej uroczego konkursu z atrakcyjnymi nagrodami. Nie jest tajemnicą, że pieski są niezwykle bliskie sercu naszej redakcji. Dlatego też zapragnęliśmy poznać waszych czworonożnych pupili i przy okazji dać wam szansę na wygranie stylowego różowego Instaxa!