15 URODZINY PUDELKA! Przeglądamy 2015 rok: Debiut Marty Linkiewicz, Baby Boom i konflikt Maffashion z Jessiką (ZDJĘCIA)

Dziś zabieramy Was w podróż do roku 2015. Nie zabrakło w nim głośnych rozstań oraz pożegnania z karierą wielu celebrytów. Przed wymiarem sprawiedliwości stanęli bowiem między innymi Kamil Durczok, Daniel Olbrychski, Bill Cosby czy Marcin Dubieniecki. 2015 rok to również moment, w którym wiele celebrytek zostało mamami. W nowej roli musiały odnaleźć się między innymi: Iwona Węgrowska, Anna Wendzikowska, Katarzyna Zielińska, Ola Szwed, Zosia Ślotała, Sylwia Grzeszczak i Agata Passent.