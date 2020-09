23-letnia córka Madonny próbuje swoich sił w modelingu, prężąc się w sportowych ciuszkach. Ma potencjał? (ZDJĘCIA)

Choć Lourdes Leon od dziecka miała wszelkie predyspozycje do tego, by zostać "pierwszoligową" celebrytką, córka Madonny wybrała nieco inną ścieżkę. Amerykanka do minimum ograniczyła wychodzenie na wystawne hollywoodzkie imprezy i pojawianie się w kampaniach najbardziej ekskluzywnych domów mody, stawiając na życie z dala od show biznesu i edukację (za przykładem matki, Lourdes studiowała na University of Michigan). Co ciekawe, mimo milionów na koncie pociecha królowej popu przez jakiś czas dorabiała sobie w nowojorskim sklepie z ubraniami Dana Foley.