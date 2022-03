2Ida Nowakowska i Joanna Kurska Z WÓZKAMI ramię w ramię protestują przeciw wojnie w Ukrainie (ZDJĘCIA)

O tym, że Rosja gromadzi sprzęt wojskowy przy granicy z Ukrainą, mówiło się od kilku miesięcy. Większość z nas miała jednak nadzieję, że to tylko "przedstawienie", które Władimir Putin urządza, żeby nastraszyć wszystkich wojną i osiągnąć swoje polityczne cele.

Wspaniała inicjatywa Gazety Polskiej Tysiące Polaków na marszu pod hasłem "Matki wołają: Przestańcie strzelać do dzieci" . Jestem matką, niedawno urodziłam córkę i zawsze na każde cierpiące dziecko patrzę tak, jakby było moje.

Przeraża mnie bierność, uległość i słabość zachodu wobec Putina. Brakuje silnych przywódców, ikon mojego dzieciństwa jak Ronald Reagan czy Margaret Thatcher, którzy wiedzieliby, co zrobić z ruskimi bandytami - napisała na Facebooku Kurska.

Apel do wszystkich kobiet w Rosji. Wśród Was są matki, żony, córki oficerów i żołnierzy, którzy biorą udział w inwazji na Ukrainę. Zatrzymajcie ten horror! - napisała z kolei Nowakowska.

Potężny marsz przeszedł dziś z Placu Trzech Krzyży poprzez Aleje Szucha i Ambasadę Ukrainy aż do Ambasady Federacji Rosyjskiej. Ludzie domagali się zaprzestania wojny, matki nawoływały do sumień najeźdźcy, by nie zabijano niewinnych dzieci. Bo matka tylko raz w życiu pragnie usłyszeć płacz dziecka- zaraz po jego narodzeniu. Czy zatrzymamy wojnę? - pyta na Instagramie prezenterka.