57-letnia Courtney Love w krótkich włosach cieszy się z uwagi fotografów na brytyjskim festiwalu (ZDJĘCIA)

Nie ma wątpliwości, że Courtney Love jest jedną z bardziej kontrowersyjnych postaci w show biznesie. Amerykanka przez długie lata uchodziła za symbol upadłej gwiazdy, która zaprzepaściła karierę przez swoją słabość do substancji psychoaktywnych. Liderka zespołu The Hole borykała się z uzależnieniem od heroiny, kokainy, cracku i leków, którymi szprycowała się nawet będąc w ciąży z Frances Bean. Na domiar złego, artystkę przez wiele lat podejrzewano o przyczynienie się do śmierci męża, Kurta Cobaina. Swego czasu zarzucono jej też zlecenie zabójstwa byłego zięcia...