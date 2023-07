85-letnia Krystyna Loska miała STŁUCZKĘ! "Nie zauważyłam, że coś się stało..." (ZDJĘCIA)

Edward 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie wiem o co chodzi. Jeżdżę we Francji i tu to standard, że samochód parkujący po między dwoma jak jest ciasno to jedzie od zderzaka do zderzaka często jeszcze przesuwając oba samochody. 90% samochodów ma takie obtarcia i nikt nikomu kartki nie zostawia. Samochód zwykła rzecz a nie jakieś nie wiadomo co.