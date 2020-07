89-letni Bernie Ecclestone o opiece nad synkiem: "Mam nadzieję, że pożyję WYSTARCZAJĄCO DŁUGO, by się nim nacieszyć"

Tina 17 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Jezu jakie to obrzydliwe dotykać się z człowiekiem 90 lat. Obwisły tyłek, zbliżenie trwa z 2 sek, strach ze on umrze w trakcie. Ona napewno zaszła invitro. I tez uważam ze to żadna zaradność a prostytucja legalna. Naprawdę kobiety same się nie szanują i są w stanie wszystko za pieniądze. Dziecko potrzebne bo jak on umrze w pewnie za chwile to nikt nie będzie jej pamiętał ani płacił. Koszmar, jestem z innego świata naprawdę