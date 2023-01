Adam Sztaba świętuje 7. urodziny syna, publikując serię wyjątkowych zdjęć pociechy (ZDJĘCIA)

W 2016 roku Adam Sztaba i jego żona Agnieszka Dranikowska doczekali się wspólnej pociechy - synka Leopolda . Muzyk w wielu wywiadach opowiadał o późnym rodzicielstwie, odpowiedzialności, ojcowskiej trosce, ale i radości oraz miłości. Nie jest tajemnicą, że synek jest oczkiem w głowie Adama. Mimo że gwiazdor na co dzień strzeże swojej prywatności, to z okazji 7. urodzin syna opublikował wzruszający post.

Syn Adama Sztaby świętuje urodziny

Tego dnia w 2016 r. przybył do nas pewien syn. I tego samego dnia stał się osobny, choć rodzice z reguły nie przyjmują tego do wiadomości. Co najmniej do 7. roku życia - napisał Adam Sztaba.