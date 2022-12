Adam Sztaba staje w obronie Kościoła: "Uzależnienie osobistej relacji z Bogiem od zachowań księdza jest WYGODNYM TŁUMACZENIEM"

Twoj nick 13 min. temu zgłoś do moderacji 15 6 Odpowiedz

To nie nowina, ze katolicy maja problem z logicznym mysleniem, Adam rowniez to pokazal. To wlasnie jego wywod jest "wygodnym tlumaczeniem". Ksieza nie sa ok, ale wierz w Boga, bo jedno z drugim nie ma nic wspolnego. To zaklamywanie rzeczywistosci. To jakby policjanci okradali i zabijali ludzi na komisariatach, a jakis oszolom mowil: ufajcie komisariatom, to ze policjanci sa zli nie znaczy, ze macie sie bac komisariatow. Inny analogizm. Lekarze w szpitalach zamiast leczyc szkodza i krzywdza ludzi, a ktos mowi: lekarze to nie szpital, ufajcie nadal szpitalom, mimo, ze lekarze nie sa ok. To jest to wygodne tlumaczenie, ze ksieza i wiara to dwie rozne rzeczy, nie! Tak jak lekarze sa powolani do leczenia i ratowania zycia, policjanci do chronienia nas, tak ksiedza powolaniem jest nasladowanie Jezusa, dawanie ludziom nadziei i wskazywania drogi do swietosci. Jezeli tego nie robia, to znaczy ze kosciol (nie jako instytucja a wiara) kuleje, a nie ten jeden konkretny ksiadz. Bo jezeli taki ksiadz nie potrafi ufac Bogu to co maja zrobic Ci mniejsi? To jak to swiadczy o calej wierze?