Adam Sztaba wytknął Maryli Rodowicz hipokryzję, po tym jak skrytykowała jego aranżacje. Piosenkarka reaguje: "ADASIU NIE GNIEWAJ SIĘ"

Nie cichą echa po tegorocznym Festiwalu w Opolu. Impreza różniła się od kilku poprzednich edycji, chociażby ze względu na dobór występujących na niej artystów. Po latach do Opola wrócili wokaliści, którym raczej nie było po drodze z rządem PiS. I tak po kilkuletniej przerwie na scenie znów pojawili się między innymi Krzysztof Zalewski oraz Kayah .

W tym roku w Opolu zabrakło jednak Maryli Rodowicz , czyli niekwestionowanej królowej polskiej estrady. Początkowo gwiazda nie komentowała braku zaproszenia do stolicy polskiej piosenki. Pokusiła się jednak o kąśliwy komentarz po tegorocznych koncertach . Najbardziej oberwało się debiutantom śpiewającym Niemena.

To jest po prostu za trudne, niemelodyjne, a już karalne powinny być próby aranżowania na nowo, niby współcześnie ,odważnie, na ogół strasznie. Taki zadowolony z siebie aranżer pompuje swoje ego pisząc nutki kompletnie nieprzystające do melodyki starych kawałków. Po co, ja się pytam - grzmiała na Facebooku.