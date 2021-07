Adele PRZYŁAPANA na randce z agentem gwiazd! (ZDJĘCIA)

Gggggggg 1 godz. temu zgłoś do moderacji 150 32 Odpowiedz

Ja tam mam wrażenie że laska się pogubiła w ostatnich latach. Buja się z jakimiś typami, miała poukładane życie pomimo kg. Schudnięcie to raczej efekt deprechy lub dragow. Mąż nie pasował, ok rozwiodła się ale kolesie z jakimi się prowadza to nie materiał na partnerów. Chcę się zabawić ok ale wydaje mi się że problem jest gdzie indziej.