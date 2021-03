Adele już PO ROZWODZIE! Nie będzie płacić alimentów byłemu mężowi

Ghu 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 11 Odpowiedz

Trzeba mieć tupet by wyciągać rękę po POŁOWĘ majątku po rozwodzie. To jest jej majątek, ona to zarobiła i teraz musi mu oddać połowę. Co za bezjajeczny koleś, bez honoru. Żył jak król z jej pieniędzy, bo sam kariera i dorobkiem nie zabłysnął i teraz po rozwodzie zgarnia połowę. Adele nie podpisała intercyzy, ot z miłości, bo w miłości pieniądze są nie ważne, ale jak widać trzeba to robić. Teraz koleś bedzie żył na poziomie z jakąś Grażyna z majątku byłej żony. Dno