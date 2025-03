Adoptowali dziecko dla większych wyświetleń, a potem się go "pozbyli". Szokująca historia youtuberów doczekała się serialu

Przecież to wasz Świat. Żyjecie w nim i sami jesteście podglądaczami.Oburzacie się,że ktoś daje wam to ,do czego go prowokujecie? Przestańcie śledzić życie innych ludzi - nie będzie zapotrzebowania,nie będzie potworów i zwyrodnialców...Ale to dla was widocznie już za trudne...