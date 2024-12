Porwanie Anabel Segury - kiedyś tą sprawą żyła cała Hiszpania, ostatnio przypomniał o niej Netflix

Sprawcy musieli mieć wielkie mniemanie o sobie, kwota przekraczała jakikolwiek budżet i nic ostatecznie z tego nie mieli, jakiż to sens... po prostu trzeba ich ścigać wojskiem i antyterrorystycznymi oddziałami wyposażonymi w sprzęt najnowszej generacji i odstrzeliwać na poczekaniu, list gończy międzynarodowy. Końcowo jaki to ma sens to co zrobili??? żaden, przestępczość nie popłaca, Śmierć za śmierć byłaby łaską dla morderców...