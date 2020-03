Afera pod zdjęciem Małgorzaty Rozenek. Fani są oburzeni wylegującym się na stoliku Georgem: "Ostra przesada"

Ze względu na szerzącą się pandemię koronawirusa wielu Polaków zdecydowało się poddać się domowej "kwarantannie". W mediach społecznościowych powstała nawet specjalna akcja pod hasłem #zostańwdomu, która zachęca obywateli do izolacji w czterech ścianach. W jej promowanie zaangażowało się wiele osób znanych z pierwszych stron gazet w tym m.in. Agnieszka Woźniak-Starak, Dominika Gwit oraz Julia Wieniawa.

No i wygrał 👏 takie gry, to też sposób na naukę🤓 - napisała pod fotografią.

Szybko okazało się, że Radosław i jego zwycięstwo nie byli głównymi gwiazdami najnowszego wpisu Małgosi. Uwagę internautów najbardziej zwrócił za to George, który dumnie wylegiwał się na stoliku.

Jestem psiarą i bardzo kocham psy, ale na stole to ostra przesada. Leży tam, kładzie swoje genitalia, których, jak wiadomo, nie myje po toalecie, a za chwilę ktoś położy kanapkę, ciastko cokolwiek... Blee - skomentowała jedna z fanek.

Genitalia psa Pani zobaczyła, a tego, że ten stół nie jest stołem, przy którym się je posiłki to już nie? - dopytywała zirytowana Rozenek.

I co to takiego, że pies na stole? (...) Pies jest czysty i jest członkiem rodziny, to tak jak dzieci na blacie.