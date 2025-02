Afery lotniskowej ciąg dalszy. Honorata Skarbek publikuje wiadomość od LOT-u!

Ma laska rację, kontrole pasażerów, strefy zamknięte, strefy niedostępne... dla pasażerówz a tam sobie spokojnie okradają bagaż. "Nie mam pańskiego płaszcza i co mi zrobisz". To tylko świadczy jak niebezpieczne są loty, bo swoich złodzieji nie umieją tm łapać, to o terorystach nawet nie ma co rozważać. MASAKRA.