TYLKO NA PUDELKU: Honorata Skarbek reaguje na odpowiedzi przedstawicieli lotniska i linii lotniczych. "Nie otrzymałam od nikogo informacji zwrotnej"

Niestety LOT ma potworny serwis jesli chodzi o klientow. Latalam LOTem pare razy jako ze oni obsluguja jedyne bezposrednie loty ze Stanow do Polski nie mam za bardzo wyjscia. Podczas gdy ubsluga w samolotach jest calkiem spoko to zeby dodzwonic sie do nich czy wyslac e-mail i czekac na odpowiedz to az niemozliwe zeby dostac odpowiedz. Raz pamietam jak wracalismy do Polski samolot byl bardzo opozniony a pozniej nawet nie podjechal do rekawa tylko musielismy w upale w czasie pandemii stloczeni w autobusie jechac do samolotu po plycie. Bylismy z dwojka dzieci i z wozkami, zero pomocy od zalogi. Napisalam zazalenia i oczywiscie zadnej odpowiedzi sie nie doczekalam wiec rozumiem Honorate.