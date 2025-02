TYLKO NA PUDELKU: Rzecznik lotniska odpowiada na żale Honoraty Skarbek: "Na żadną ze skrzynek nie wpłynęła korespondencja od pani"

Dzwoniłam już na Lotnisko Chopina, dzwoniłam do linii lotniczych LOT, dzwoniłam do biura rzeczy zagubionych, do bagażu zepsutego, zniszczonego, zagubionego do urzędu celnego oraz na policję. Zupełnie nikt nie chce mi pomóc. Każdy kolejny podmiot odsyła mnie do kolejnego i mówi, że nic nie może zrobić - słyszymy.

Nieporozumienie może wynikać z faktu, że lotnisko postrzegane jest jako jedna wielka organizacja. Jest to przeświadczenie mylne, ponieważ działa tu wiele różnych niezależnych od siebie podmiotów. Biuro, do którego zgłosiła się pasażerka, obsługiwane jest przez pracowników firmy handlingowej, działającej w imieniu i na zlecenie linii lotniczych. Nie są to podwykonawcy ani pracownicy zatrudnieni przez Lotnisko Chopina. Wynika to z przepisów międzynarodowych – za bagaż od momentu nadania do momentu dostarczenia do pasażera odpowiedzialny jest przewoźnik i działający w jego imieniu agent obsługi naziemnej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia bagażu pasażer powinien skontaktować się niezwłocznie właśnie z AON lub przewoźnikiem.