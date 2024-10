Honorata Skarbek narzeka na problemy zdrowotne: "Jestem u granic wytrzymałości"

Mój wujek leczy biednych ludzi . Nie wiemy co się stało ale w 15 lat temu nagle zrezygnował z prywatnych wizyt , klinik itp Mówi że widzi coś niesamowitego . Biedni pomimo braku środków , lekarstw , dostępu innowacyjnego leczenia chorują lżej niż ci bogacze co do wszystkiego mają dostęp. Ma sporo przykładów . Niby tylko teoria . Niby tylko przemyślenia . Może ludzie bardziej zamożni mają dostęp do niby tej eko żywności która nie jest 100% eco ? Może pozwalają sobie na więcej ? Może alkohol , narkotyki ? Ja wiem wszystko trzeba robić z głową ale szczerze co myślicie ?