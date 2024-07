Honorata Skarbek pomogła zagubionemu na lotnisku dziecku. Nikt inny nie zareagował na "rozpaczliwy płacz". "Cholerna ZNIECZULICA!"

Honorata Skarbek pomogła zagubionemu na lotnisku dziecku

Choć większość opisywanych przez znane twarze "traumatycznych" historii jest raczej zabawna aniżeli dramatyczna, to co przytrafiło się Honoracie Skarbek , z pewnością nikogo nie rozśmieszy. W czwartek wokalistka pokazała na Instastories, że leci do Oslo. Parę godzin później odezwała się do liczącej ponad 370 tysięcy osób instagramowej publiczności i opowiedziała, co się jej przytrafiło.

Nagle słyszę krzyk dziecka, rozpaczliwy płacz dziecka, wołanie "mama" i "tata". I dzieje się to wszystko jakieś 10 metrów ode mnie. Obracam się, widzę dziecko, które rozgląda się traumatycznie za swoimi rodzicami, bo najprawdopodobniej się zgubiło, a mija je dziesiątki osób, które zupełnie nie reagują. Pierwsze co pomyślałam, to że biegnę do tego dziecka z pytanie, co się stało. Okazało się, że dziewczynka nie mówiła ani po polsku, ani po angielsku. Mówiła tylko po rosyjsku. I pierwsze co, wzięłam ją za rączkę, była przerażona, straumatyzowana, ciągle wołała swoich rodziców. I chciałam doprowadzić ją do jakiegoś bezpiecznego miejsca. Zaprowadziłam ją do najbliższych pracowników tego lotniska, opowiadając całą sytuację. Miałam w głowie tylko to, że zależy mi na tym, by to dziecko było bezpieczne i odnalazło rodziców, bo pękało mi serce - opowiada Honka, zdradzając, że całe szczęście ostatecznie pracownicy lotniska odnaleźli rodziców malucha.