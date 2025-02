Lotniskowy dramat Honoraty Skarbek: z bagażu zniknęły jej okulary za 6 TYSIĘCY. "Linie lotnicze LOT, może tym razem nie zostanę zbyta"

Honorata Skarbek straciła okulary za kilka tysięcy. Apeluje do władz lotniska i linii lotniczych

Dzwoniłam już na Lotnisko Chopina, dzwoniłam do linii lotniczych LOT, dzwoniłam do biura rzeczy zagubionych do bagażu zepsutego, zniszczonego, zagubionego do urzędu celnego oraz na policję. Zupełnie nikt nie chce mi pomóc. Każdy kolejny podmiot odsyła mnie do kolejnego i mówi, że nic nie może zrobić - wyjawiła.