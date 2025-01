Olga Bołądź relacjonuje lotniskowy dramat i podróż do Chin BEZ BAGAŻU. "Nikt nie wie, gdzie jest walizka"

W mediach społecznościowych co chwila pojawiają się relacje gwiazd, które decydują się wylać fanom swoje frustrację na linie lotnicze. Swego czasu komplikacje w trakcie powrotu do Polski z zagranicznych wakacji miała Julia Wieniawa. Teraz w sieci można poczytać o podróżniczych problemach, które spotkały jej koleżankę po fachu. Olga Bołądź, bo o niej mowa, zdecydowanie zapamięta tę wyprawę do końca życia. Nie będą to jednak miłe wspomnienia.