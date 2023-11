Agata Duda pełni obowiązki pierwszej damy odziana w dwurzędową marynarkę i brązowe spodnie. Modna? (ZDJĘCIA)

Choć Agata Duda wyraźnie woli nie wzbudzać niepotrzebnego zamieszania w dyskursie publicznym, to i tak regularnie bywa bohaterką ożywionych dyskusji. Styl pierwszej damy właściwie od samego początku kadencji Andrzeja Dudy jest przedmiotem dyskusji różnej maści ekspertów od wizerunku i stylistów. Podczas gdy jedni zarzucają byłej nauczycielce języka niemieckiego nudne i postarzające stylizacje, inni chwalą ją za szyk i elegancję.

Można odnieść wrażenie, że w ostatnim czasie wierna klasycznemu stylowi Duda zapragnęła poeksperymentować ze swoim wizerunkiem. Niewykluczone, że sięgnęła po doradztwo stylistki. Niedawno żona prezydenta zaprezentowała się w bardzo krzykliwym, różowo-czarnym komplecie, który uzupełniła skórzanymi botkami i metalicznymi kolczykami. Oryginalny "look" był szeroko komentowany w sieci, jednak pech chciał, że mało komu przypadł on do gustu.