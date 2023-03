Agata Młynarska reaguje na śmierć syna posłanki PO i zwraca się do dziennikarza: "Wstydzę się, że można tak nisko upaść"

W piątek media obiegła wiadomość o śmierci 15-letniego Mikołaja - syna posłanki Platformy Obywatelskiej, Magdaleny Filiks . Tragedia jest szeroko komentowana w mediach. Często zwraca się uwagę na okoliczności odejścia syna posłanki. Dominuje narracja, że 15-latek odebrał sobie życie po tym, jak jeden z prawicowych dziennikarzy ujawnił, że chłopak był ofiarą pedofila. Gorzkie słowa pojawiły się już m.in. w mediach społecznościowych Joanny Racewicz i Kingi Rusin . Do grona sław, które zareagowały na sytuację dołączyła Agata Młynarska . Dziennikarka wyraziła ogromny żal i zwróciła się do Magdaleny Filiks oraz jej bliskich.

Agata Młynarska reaguje na śmierć syna posłanki PO. Pisze o dziennikarstwie i człowieczeństwie

Jeśli dziennikarz zapomina o hierarchii wartości w swoim zawodzie, staje się sługą zła! Nie jestem w stanie ogarnąć rozmiaru tego cierpienia. To zapiera dech. Łzy bezsilności same cisną się do oczu. Rozpacz i wściekłość. Tak to czuję. Jako dziennikarka wstydzę się i mam odruch wymiotny na myśl o tym, że można tak nisko upaść. To koniec dziennikarstwa rozumianego jako misja, ale przede wszystkim koniec człowieczeństwa! - podsumowała gorzko.