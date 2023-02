Agata Młynarska W SZOKU po wizycie w warszawskiej restauracji. Chciała zjeść tani obiad: "To jest paragon grozy!"

Agata Młynarska chciała zjeść tani obiad. Szybko się rozczarowała

Do grona osób, które pochwaliły się w sieci własnym "paragonem grozy", dołączyła właśnie Agata Młynarska . Dziennikarka postanowiła odwiedzić okolice ulicy Dąbrowskiego w Warszawie, które przywołują u niej wiele wspomnień z dzieciństwa. W międzyczasie udała się też do Centrum Kultury Łowicka, gdzie chciała się posilić domowym posiłkiem w rozsądnej cenie.

Agata Młynarska i jej "paragon grozy". Nie mogła uwierzyć, ile zapłaciła

W lekkim szoku jestem. Zjadłam lekko tłustawy kapuśniak, chyba odgrzewany w mikrofalówce, z ewidentnie mrożoną marchewką, do tego ziemniaki, jadłam takie w szkolnej stołówce, trzy kawałki mintaja i pyszną skądinąd surówkę. (...) Ale czy wy to ogarniacie, przecież wszyscy gotujemy, żeby za to trzeba było zapłacić ponad 100 złotych? - mówiła do obserwujących.