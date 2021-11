Agata Rubik ŚCIĘŁA WŁOSY! "Oddaję PONAD 40 CENTYMETRÓW moich włosów na darmowe peruki" (FOTO)

Moo 14 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

Brawo , nie zdajecie sobie sprawy co znaczy przyjmować chemię w czasie pandemii. W czasie gdy pacjent bierze wlewy pod szpitalem na parkingu czekają na szczęściarzy na których ma kto czekać osoby towarzyszące w autach. Słaniające się na nogach dziewczyny sa bezpośrednio po chemii wyprowadzone ze szpitala. Rano następnego dnia włosy zostają w rękach . Peruka z prawdziwych wlosow za która nie trzeba płacić to namiastka normalności nadzieja na odzyskanie zdrowie . Za włosy i nadzieję w imieniu uszczęśliwianych dziękuje i jeszcze jedno dziękuje za nagłośnienie sprawy . Pani Agatko to wielki gest ❤️