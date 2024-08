Agata Rubik wspomina ślub z Piotrem Rubikiem, przy okazji publikując zdjęcie efektownej sukni. Klasa?

Agata Rubik uwielbia pozostawać w kontakcie z fanami, którzy od czasu do czasu zwracają się do niej z różnymi pytaniami i prośbami. Tak też było podczas ostatniej sesji Q&A. Powrócił temat jej ślubu, który odbył się 16 lat temu.

Agata Rubik pokazała zdjęcie ze ślubu

Agata Rubik lubi od czasu do czasu wrócić wspomnieniami do przeszłości. Ostatnio jedna z fanek poprosiła ją o pokazanie ślubnego zdjęcia, więc influencerka natychmiast przekopała archiwum i pochwaliła się kadrem z tego wyjątkowego dnia. Żona Piotra Rubika zaprezentowała się wówczas w sukience o kroju syrenki, do której dobrała pokaźny welon.