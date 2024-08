Internautka o warszawskim domu Rubików na sprzedaż za 10 milionów złotych: "Trochę jak w MUZEUM". Agata pośpieszyła z ripostą

Lada chwila minie rok, odkąd Agata i Piotr Rubikowie spełniają swój "amerykański sen". Ich nowym domem jest teraz Miami, skąd skrupulatnie relacjonują niemal każdy swój dzień. Nie jest idealnie - rodzinka ma do dyspozycji lokum mierzące "zaledwie" 140 metrów kwadratowych, co daje im się we znaki, na szczęście mimo to świetnie odnaleźli się na "obczyźnie". Agata mówi wprost, że ani trochę nie tęskni za Polską, ani życiem, które jeszcze do niedawna tam wiodła.