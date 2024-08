Piotr i Agata Rubikowie sprzedają dom za ponad 10 MILIONÓW złotych. Tak wyglądają wnętrza rezydencji w Wilanowie (ZDJĘCIA)

Piotr i Agata Rubikowie od ponad roku wiodą życie poza granicami ojczyzny. W końcu postanowili spełnić odwlekane przez kilka lat życiowe marzenie o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Mimo ciągłych narzekań, a to na zbyt mały metraż ich mieszkania w Miami, a to na skandalicznie wysokie ceny jogurtów czy usług groomerskich, a to znów na natarczywych współpasażerów w samolotach, którymi muzyk regularnie podróżuje w tę i we w tę, by zarobić na chleb, małżonkowie nie wiążą już swojej przyszłości z Polską.