Agnieszka Chylińska zapewnia, że z ramówki TVN wzięła tylko "KILKA CIASTECZEK": "Okazuje się, że to MEGA OBCIACH"

Czwartkowa prezentacja ramówki TVN była niewątpliwie jedną z największych w Polsce imprez medialnych ostatnich kilkunastu miesięcy. Pod jednym dachem zebrano niemal wszystkie gwiazdy należącej do grupy Discovery, aby wspólnie mogły one świętować i wypromować nadejście jesiennego sezonu. Jak to zwykle na tego typu imprezach bywa, po głównej prezentacji w wykonaniu Edwarda Miszczaka wszyscy mogli posilić się przy suto zastawionych stołach. W sposób szczególny przykuły one uwagę Agnieszki Chylińskiej, która zrezygnowała tego dnia z udzielania wywiadów i pomknęła prosto w kierunku rozstawionego cateringu.