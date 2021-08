Ramówka TVN. Agnieszka Chylińska prezentuje cytrynowego IROKEZA! (ZDJĘCIA)

Mona 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Jakoś mi jej szkoda- widać że coś jest w jej życiu nie halo a tatuaż na twarzy "love me" jest jak niemy krzyk rozpaczy i błagania o skrawek uczucia i akceptacji. Mam wrażenie że ona sama sieb ie nie do końca właśnie akceptuje. Jakieś to przykre- niby kolorowo i z pazurem ale jakiś taki starazny smutek przez to przebija