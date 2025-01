Agnieszka Kaczorowska, jeszcze jako SZCZĘŚLIWA żona Macieja Peli, wrzuciła materiały, które nagrała przed wylotem na "Królową przetrwania": "Boję się TĘSKNOTY"

Agnieszka Kaczorowska wspomina czas przed rozpoczęciem nagrywania programu

Tęsknoty, wszystkich wyzwań związanych z jedzeniem, czyli, że będę musiała zjeść coś obrzydliwego w ramach jakiegoś zadania, no i brudu. Tego, że nie będę mogła w każdej chwili się porządnie umyć. No dobra, jeszcze tego, kto będzie w tym programie razem ze mną, a będą to same kobiety, więc będzie, co ma być. A najbardziej cieszę się na to, że odłączę się od telefonu i social mediów na dłuższy czas. (...) No i cieszę się z wyzwań, które na pewno będą wymagały ode mnie przejścia swoich granic. Jestem mega ciekawa - dodała na zakończenie.