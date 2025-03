Agnieszka Kaczorowska publikuje wymowny wpis z okazji Dnia Kobiet i WBIJA SZPILĘ (?) Peli

Agnieszka chyba przeżywa drugą młodość. Ona wcześnie weszła w dorosłe życie. Od dziecka miała wiele obowiązków. Szkoła, praca w serialu, treningi tańca, zawody, turnieje. Ona nie miała beztroskiego dzieciństwa, w którym miałaby czas na zabawę, na przyjaciół. Potem dorosła, wyszła za mąż, szybko urodziła 2 dzieci. Ten wyjazd do dżungli to chyba był taki pierwszy czas w jej życiu, kiedy nie miała żadnych obowiązków, mogła beztrosko spędzać czas z koleżankami, plotkować, flirtować. Miała to , co inni mają w młodości. Niestety, zachowała się jak pies spuszczony ze smyczy