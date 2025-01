TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, co z ROZWODEM Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli: "Przygotowują ugodę"

zgłoś do moderacji

Mecenas In Sp...

Wszystkim potencjalnym rozwodnikom daję gratis poradę: nigdy z orzekaniem o winie. Prawie zawsze sąd stwierdza że także ta niewinna generalnie strona jakoś się przyczyniła do rozpadu współżycia. Konsekwencja jest ogromna - bez winy alimenty na byłego małżonka czasem trzeba płacić do 5 lat, a gdy jest wina obustronna to nawet dożywotnio - jak Maxi Kaz. Żadnego orzekania o winie jeśli tylko możecie tego uniknąć.