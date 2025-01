Dyskusja po wywiadzie Macieja Peli: "Po co tak łazi?", "To sprawa dla reportera". Internautka zażenowana, on odpowiada

Maciej zaznaczył, że obecna aranżacja opieki nad córkami jest bardziej sprawiedliwa w porównaniu do wcześniejszej sytuacji. Agnieszka natomiast podkreśliła swoją rolę jako głównego żywiciela rodziny, co było jedną z trudności, z jakimi musiała się mierzyć.

Maciej Pela reaguje na uszczypliwości internautki

Na początku tygodnia Maciej Pela pojawił się w porannym paśmie "Kanału Zero", gdzie zareagował chociażby na pytanie Tomka Kammela o to, "co się stało w tej dżungli ".

Nie jestem samodzielnie wychowującym dziewczynki tatą, bo dziewczynki mają i tatę, i mamę. I to, że jest jakiś podział opieki teraz już, bo wcześniej to tak nie wyglądało. Ale teraz od momentu rozstania jest to opieka 50/50, tak jak powinno być kiedyś, a stało się to teraz. Być może bardzo dobrze, że się rozwodzę - stwierdził.