Maciej Pela o podziale opieki nad córkami: "Dziewczynki mają mamę i tatę. Wcześniej to tak NIE WYGLĄDAŁO"

No cóż, Agnieszce można wiele zarzucić, ale skoro wybrali taki model, że on zostaje z dziećmi w domu, a ona chodzi do roboty i zarabia (obydwoje o tym mówili we wspólnym wywiadzie, że to im się opłaca i odpowiada im takie rozwijanie), to chyba jasne, że on spędzał z dziećmi więcej czasu.