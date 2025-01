Agnieszka Kaczorowska wygina się w przezroczystej halce i ogłasza, że zaczyna "ŻYĆ PRAWDZIWIE"

Ciekawa jestem na jak długo wystarczy zapał do prawdziwego życia? Czas ucieka coraz szybciej, latka lecą, dzieci rosną i co dalej? Przychodzi czas na przemyślenia typu : Co zrobiłam? Do czego doszłam? Mieć szczęśliwą rodzinę, kochającą się, wspierającą to największy skarb! Pokusy nie są warte rozwalania życia bo to tylko chwile....