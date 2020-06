Szczupła jak przecinek Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" kusi w kostiumie kąpielowym i motywuje: "Nikomu nie życz źle. Pamiętaj, karma wraca!" (FOTO)

s cs 1 godz. temu zgłoś do moderacji 31 0 Odpowiedz

Z tego co kojarze ta kobieta siedzi na kanapie przed tv i komentuje programy. I to jest powód by o niej pisać, kolejny już artykuł? Niestety twarz ma mocno "monopolową", więc kariery jej nie wróże oprócz uwielbienia osób które trudnią sie podobnym zawodem co ona tj. nic nie robią tylko siedzą przed tv., Różnica jest taka, że tamtej za to płacą.