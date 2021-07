Agnieszka Michalska po latach. Jak dziś wygląda Krysia z "Lokatorów"? (ZDJĘCIA)

Lokatorka 23 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Ale trafiliście! Własnie z sentymentu zaczęlam oglądać ,,Lokatorów" na YouTubie. Mogliby znowu wymitować ten serial. Zestarzał sie już trochę, ale pozostał zabawny i taki przyjemny w odbiorze. Duża w tym zasługa dobrego castingu i dobrze to widać na przestrzeni lat - im więcej było zmian, tym serial był gorszy. Pierwsza obsada była najlepsza. Dziewczyny miały w sobie świeżość, energię i fajnie się uzupełniały. Lesień dobrze odnalazł się w głównej roli i bardzo do niej pasował, a Franek kradł sceny swoją naturalnością. Myślę, że Kowalewski miał największy talent komediowy. Taki nasz polski Chandler. Bardzo lubiłam też Bogackich. Szkoda, że byli tylko do ok. 100 odcinka. Pan Roman (Kopiczyński) był ich godnym następcą, ale Bogaccy jako postacie byli ciekawsi. Lubiłam też Katarzynę Figurę jako Kalinę. ;) Naprawdę trudno byłoby mi wybrać ulubione odcinki. Pierwsze jakie przychodzą mi do głowy to ten, w którym Franek udawał, że ma brata górala albo jak pan Bogacki podsłuchiwał lokatorów przez rurę w łazience. :D A jakie są Wasze?