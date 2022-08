Agnieszka Sienkiewicz w kwiecistym bikini odsłania zgrabną sylwetkę na hiszpańskiej plaży (FOTO)

Postać Agnieszki Sienkiewicz można potraktować jako znakomity przykład na to, że nawet w show biznesie mniej znaczy często więcej. Przez prawie 20 lat działalności w biznesie aktorce udawało się unikać niepotrzebnych afer, cały czas pracując jednocześnie nad swoją karierę zarówno w teatrze, jak i przed kamerą. Nie oznacza to oczywiście, że Sienkiewicz nie przeżyła flirtu z rozrywką masową, wręcz przeciwnie. Znamy ją przecież głównie z M jak Miłość i Tańca z Gwiazdami, który zresztą wygrała. Warto dodać, że gwiazda strzeże prywatnego życia i udaje jej się trzymać media na dystans.

Sienkiewicz, przedstawiająca się na Instagramie jako "mom of two, wife, actress, food and travel lover" wyruszyła niedawno na słusznie zasłużony odpoczynek. Jak możemy wywnioskować, za cel podróży obrano stolicę pięknej Katalonii.