Agnieszka Woźniak-Starak wspiera Aleksandrę Kwaśniewską w dyskusji o bezdzietności. "Nie mam dzieci i JEST MI Z TYM DOBRZE"

Klaudia 2 godz. temu zgłoś do moderacji 659 10 Odpowiedz

I znów będzie temat rzeka ….. w komentarzach. Wielkie oburzenie i awantury dajcie już spokoj. Ja mam dwójkę ale co mnie obchodzi ze któraś kobieta nie chce mieć? Właśnie dobrze ze jest tego świadoma niż by później dziecko miało mieć zła matkę i cierpieć 🙏🏻🤨‼️‼️‼️ Ileż można się kłócić o jedno i to samo ?! Czemu to wzbudza tyle agresji. Nie chcą mieć i nie maja krótka piłka. Mnie tam to nie boli. Swoje mam swoje chowam i się nie przejmuje ze ktoś nie chce. Jej wybór