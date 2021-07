Agnieszka Woźniak-Starak wspomina męża Piotra w dniu jego 41. urodzin (FOTO)

Renia 22 min. temu zgłoś do moderacji 24 10 Odpowiedz

Nie wiem czy pozwoliłabym na takie eskapady mojemu mężowi. Sam na sam w nocy z obcą dziewczyną. Nie musiał być miły w takiej sytuacji , nie musiał oferować podwózki bo to jednak nie wypada . Zrobił jak uważał i on tylko znał powód. Możliwości jest wiele może byli przyjaciółmi, kochankami czy zupełnie obcymi dla siebie ludźmi. Żal go po ludzku