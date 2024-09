Akop Szostak zapytany, czy jest W ZWIĄZKU. Padła WYMOWNA odpowiedź

Myślę że weźmie faktycznie jeszcze jednego jamnika. Mateusz zawsze był zaborczy i trzymał się z boku, zapatrzony w akopa myślę że to pies który nie lubi się dzielić uwaga swojego pana. To nie był pies który uczestniczył w zabawach reszty tylko na nie warczał. Dracula bawił się z mimi a z kolei Bójka go nie akceptowała. Kto im polecił tak rozdzielić psy nie mam pojęcia ale to niezbyt mądre już było na etapie brania Draculi. Przykre jest trochę to że ludzie nie myślą o komforcie swoim tylko biorą zwierzaki zgodnie z własnym widzi mi się. Kiedy te psy były na jakiejś łące, poza miastem czy nad jeziorem. Siedzą w domu i jedyne co to krótki spacer koło bloczku. Dla mnie to jest dramat po prostu. Jak to było? Adoptuj odpowiedzialnie ?